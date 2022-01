Worms – Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie gestern Nachmittag bekannt wurde, kam es am Wochenende zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Pfrimmanlage. Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich über den rückwärtigen Bereich Zugang zum Haus, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Im Innern wurden Räume im Erd- und Obergeschoss offenbar nach Wertsachen durchsucht und Schmuck und Bargeld gestohlen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.



VIDEOINSERAT

Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner