Mosbach – Theresia Walser Die Empörten

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit „Die Empörten“ bringt die Badische Landesbühne eine finstere Komödie über den gegenwärtigen Rechtspopulismus auf die Bühne. Die politische Schlammschlacht ist am 25. Januar um 19:30 Uhr in der Alten Mälzerei zu sehen. Irbertsheim wird von „Empörungschören“ heimgesucht! Seit ein Auto in eine Menschenmenge gerast ist und der Fahrer selbst und ein Muslim ums Leben kamen, ziehen aufgebrachte Bürger durch die Straßen und verschaffen ihrer Wut Gehör. Fragen über Fragen tauchen auf und die Gerüchteküche brodelt: Wer ist der Täter, der angeblich „Allahu Akbar“ gerufen hat? War es ein Unfall? Selbstmord? Oder sogar ein Terroranschlag? Nur Bürgermeisterin Corinna Schaad weiß mehr als der Rest, denn der Täter ist ausgerechnet ihr Halbbruder! Um ihre Karriere mitten im Wahlkampf vor solch einem Skandal zu bewahren, lässt sie mit der Hilfe ihres Bruders Anton kurzerhand die Leiche des Täters in einer Truhe im Rathaus verschwinden. Schaads rechtspopulistische Rivalin Elsa Lerchenberg hingegen nutzt die gereizte Stimmung aus, um vor der „Gefahr der Überfremdung“ zu warnen.

Ein ideologischer Krieg beginnt in Irbertsheim und die Toten werden lediglich als Projektionsfläche für eigene Paniken und für politisches Überleben missbraucht. Ein grotesker (Wahl-)Kampf, der die Doppelmoral der politischen Konflikte unserer Zeit entlarvt. Die Vorstellung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt, derzeit gilt die Alarmstufe II: 2G+-Regelung sowie die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Mosbach am Marktplatz sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de und an der Abendkasse. Die Einlasskontrolle ist bereits ab 18.30 Uhr geöffnet. Ein frühzeitiges Erscheinen gewährleistet, dass die Corona bedingten Formalitäten rechtzeitig absolviert werden können.



