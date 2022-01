Mannheim – Spendenaufruf: Schlafsäcke, Iso-Matten und Handschuhe für die Vesperkirche

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Für Gäste der Mannheimer Vesperkirche, die draußen schlafen, bittet das Organisationsteam um warme Schlafsäcke, Iso-Matten und Handschuhe. Spenden können noch bis zum 6. Februar täglich zwischen 10 und 14 Uhr in der CityKirche Konkordien (R2) abgegeben werden. „Wir brauchen dringend Schlafsäcke und Isomatten für unsere Gäste, die draußen schlafen“, sagt Pfarrerin Ilka Sobottke. Bei den derzeitigen kalten Nächten seien warme Schlafsäcke und Iso-Matten besonders wichtig. „Auch Handschuhe werden noch benötigt“, so Sobottke. Mit Sorge beobachtet sie, dass derzeit Menschen in die Obdachlosigkeit geraten: „Es gibt so viele Gründe, die Menschen ihre Wohnung verlieren lassen. Oft spielen Krankheiten und der Verlust der Arbeitsstelle eine Rolle“. Noch bis zum 6. Februar ist die Mannheimer Vesperkirche geöffnet. Gäste, die die 2G-Plus-Regel erfüllen –Testmöglichkeiten sind vor Ort vorhanden – kann im Kirchenraum ein warmes Mittagessen genießen. Ergänzend gibt es ein To-Go-Angebot. Infos: www.vesperkirche-mannheim.de Foto: Alexander Kästel.



