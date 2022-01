Mannheim/Schwetzingen – In beiden Städten ist das Schloss jeweils geöffnet!

Mannheim / Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Coronavirus hat uns weiter fest im Griff. Trotzdem kann man das Schloss in Schwetzingen oder das in Mannheim besuchen.



VIDEOINSERAT

Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner

Schloss Schwetzingen

Der Schlossgarten ist geöffnet. Öffnungszeiten täglich 9.00 – 16.30 Uhr (Letzter Einlass) Voraussetzung 2G plus-Nachweis und Erhebung der Kontaktdaten Preis: 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Keine öffentlichen Führungen bis voraussichtlich Ende Januar bis auf folgende Veranstaltung: Sonntag, 30. Januar 2022, 15 Uhr

„Zwielicht unter Göttern“ – Die Skulpturenausstellung in der Orangerie

Ein besonderes Highlight – Der abendliche Themenrundgang führt in den legendären „Wald von Statuen“. So zumindest bezeichnete Johann Wolfgang von Goethe beeindruckt die Antikensammlung des Kurfürsten. In mystischer Abendstimmung werden die barocker und antiker Skulpturen im Lapidarium erkundet.

Voraussetzung 2G plus-Nachweis und Erhebung der Kontaktdaten Dauer: 1 Stunde

Preis inkl. Garteneintritt: Erwachsene: € 11,00; Ermäßigte: € 5,00 Anmeldung (erforderlich) unter Tel.: 06221-65 888-0

Weitere Informationen unter www.schloss-schwetzingen.de oder Service Center, Telefon: 06221- 658880

Schloss Mannheim

Öffnungszeiten täglich 9.00 – 16.00 Uhr (Letzter Einlass)

Eintritt mit Audioguide 9,00 € 4,50 €

Voraussetzung 2G plus-Nachweis und Erhebung der Kontaktdaten

Weitere Informationen unter www.schloss-mannheim.de oder Service Center, Telefon: 06221- 658880

Sonderführungen im Januar

Donnerstag, 20. Januar 2022, 17.00 Uhr

Vom Original zur Rekonstruktion – Auf Spurensuche im Schloss

Anhand von originalen Stuckfragmenten und historischen Quellen rekonstruierte man das Paradeschlafzimmer von Kurfürst Carl Philipp: Der Raum mit seiner einzigartigen Stuckdecke ist heute mit 3D-Brillen virtuell erlebbar. Auf dem Rundgang durch ausgewählte Räume erfahren Gäste, was von der kurfürstlichen Zeit original erhalten ist, was zerstört sowie rekonstruiert wurde. Ein Film zeigt den Weg vom Stuck zur digitalen Animation.

Erwachsene 14,00 €, Ermäßigte 7,00 €

Anmeldung bis spätestens Donnerstag vor der Führung erforderlich: Service Center Tel.: 06221- 658880

Sonntag, 23. Januar 2022, 14.30 Uhr

Staatsraison und Leidenschaft? – Liebe und Beziehungen am Hof

Fürstliche Ehen waren wenig romantisch: Sie wurden aus dynastischen und politischen Gründen geschlossen. Gefühle, Nähe und Wärme fanden die Ehepartner häufig an anderer Stelle, etwa in einer Liebschaft mit einer Mätresse oder einem Geliebten. Eine Hofdame oder ein Kammerherr gewähren einen Einblick in die Beziehungen der Kurfürsten Carl Philipp und Carl Theodor sowie der Kurfürstinnen Elisabeth Augusta Sophie und Maria Anna.

Erwachsene 14,00 €, Ermäßigte 7,00 €

Anmeldung bis spätestens Donnerstag vor der Führung erforderlich: Service Center Tel.: 06221- 658880