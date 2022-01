Landau – Seit dem 16.01. wird die 17-jährige Mandy aus #Böchingen vermisst. Zuletzt wurde sie im Bereich #Edesheim gesehen!

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Vier junge Männer entwendeten am Sonntagabend einen Motorroller auf dem Lindenplatz – aufmerksame Zeugen vereitelten jedoch den Diebstahl. Die vier Jugendlichen machten sich gegen 18:30 Uhr mit Werkzeug an dem motorisierten Zweirad zu schaffen, dass auf dem Parkplatz abgestellt war, um es anschließend auf der Straße In der Ziegelei in Richtung Rohrhofer Straße ... Mehr lesen »