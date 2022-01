Landau – Pflegekind aufnehmen: Informationsabend für Interessierte

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Können Kinder aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihrer Herkunftsfamilie verbleiben, werden Pflegefamilien benötigt, die ihnen ein Zuhause geben. Alle, die sich für die Aufnahme eines Pflegekindes interessieren, haben im Rahmen eines Informationsabends am Donnerstag, 10. Februar, 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Birkweiler (Sportplatzstraße 8) die Möglichkeit, sich einen Eindruck über Aufgaben und Anforderungen von Pflegefamilien zu verschaffen. „Gerade jüngere Kinder profitieren sehr vom Aufwachsen in einem familiären Rahmen“, betont der Erste Kreisbeigeordnete Georg Kern und hofft auf viele Interessenten an diesem Abend. „Wenn Familien oder Einzelpersonen ein Pflegekind bei sich aufnehmen und ihm ein Zuhause geben, dann fördern, unterstützen und begleiten sie das Kind in einer schwierigen Lebensphase. Bei dieser wertvollen Aufgabe, arbeiten sie mit dem Pflegekinderdienst des Jugendamtes Südliche Weinstraße zusammen, der jederzeit bei allen Fragen und Anliegen unterstützt“, so Kern.



Was bei der Aufnahme eines Pflegekindes zu beachten ist, zu wem und in welcher Lebenssituation diese verantwortungsvolle Aufgabe passt, all´ diese Fragen werden an diesem Informationsabend erörtert. Zur Teilnahme an der Veranstaltung ist zwingend eine Anmeldung bis 6. Februar an Pflegekinderdienst@suedliche-weinstrasse.de oder telefonisch unter 06341/940 -831 oder 822 notwendig. Die Veranstaltung findet nach der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) statt. Entsprechende Nachweise sind bitte mitzubringen. Ebenfalls gibt es die Möglichkeit vor Ort einen Schnelltest zu machen. Hierzu sollte aber die entsprechende Zeit eingeplant werden, damit die Veranstaltung pünktlich beginnen kann.