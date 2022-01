Landau – Gute Ideen gefragt – Aufruf zur Einreichung von ehrenamtlichen Bürgerprojekten

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagmittag gegen 14:20 Uhr stürzte ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer in einer Kurve der Odenwaldstraße (L596). Der 17-Jährige war mit seinem Zweirad in Richtung Oberflockenbach unterwegs, als er in einer Kurve aufgrund der Straßenverhältnisse nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Ersthelfer versorgten den jungen Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Ein ... Mehr lesen »