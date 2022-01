Heidelberg – Spatenstich beim Wohnprojekt „Raumkante“ – In Heidelberg setzt DGJ Architektur wohnungspolitische Akzente für nachhaltiges Bauen!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/DGJ Architektur) – Am 15. Januar 2022 vollzogen das Architekturbüro DGJ Architektur aus Frankfurt am Main und die Raumkante Heidelberg GmbH den ersten Spatenstich für das gemeinschaftlich verwaltete Wohnprojekt „Raumkante“ in der Heidelberger Südstadt. Mit dem Projekt „Raumkante“ soll gezeigt

werden, dass sich ein ganzheitlich nachhaltiges Gebäude und kostengünstiges

Wohnen erfolgreich kombinieren lassen. Deswegen ist das Gebäude in Hinblick auf

Baukonstruktion, Technik- und Energie-Konzept einfach und robust geplant. „Die

„Raumkante“ wird ein Plus-Energie-Haus im Standard KFW40-Plus mit Photovoltaik-

Anlage auf dem Dach“, wie Architekt Hans Drexler ausführt. „Unsere Bauherrin, die

Raumkante GmbH, legt hohen Wert auf die Nachhaltigkeit des Gebäudes in seiner

Gesamtheit. Das schließt nicht nur die Verwendung ökologischer Baustoffe ein,

weswegen das Gebäude als Holzbau geplant ist. Damit leisten wir einen aktiven

Beitrag zum Klimaschutz. Wir berücksichtigen auch soziale Aspekte, wie

Barrierefreiheit und Flexibilität. Es wird zum Beispiel die Möglichkeit geben,

Wohnungszuschnitte nachträglich zu ändern und so an aktuelle

Nutzungsbedürfnisse anzupassen. Das Grundprinzip nennt sich Cluster-Wohnung:

Es werden kleine und besonders effiziente Wohnungen, die voll ausgestattet sind,

mit einer gemeinschaftlich geteilten Fläche kombiniert.“

Die „Raumkante“ wird ein ökologischer und nachhaltiger Neubau für suffizientes,

gemeinschaftlichen Wohnen in Selbstverwaltung. Sie bildet den Abschluss eines

Hofes zweier ehemaliger Kasernen, die auch von gemeinschaftlichen

Wohnprojekten umgebaut wurden. Es entstehen Wohnrräume für Singles, Paare und

Gruppen, insgesamt für circa 20 bis 30 Personen auf 720 m² Wohnfläche. Dabei

werden, gemäß der Idee des gemeinschaftlichen Wohnens, Möglichkeiten der

Begegnung geschaffen, insbesondere Alltagsflächen wie gemeinschaftlich genutzte

Küchen oder Laubengänge.



Bezahlbarer Wohnraum

Für die Raumkante GmbH ist die Erschwinglichkeit der Wohnungen wichtig.

Beispielsweise sollen Eigeninvestitionen von Mietenden in ihre Wohnung nicht per

Abschlag an Nachmietende weiterbelastet werden. Schon bei der Planung wurde

vereinbart, das Idealziel eines Kaltmietpreises von 7,50€/m² anzustreben. Die

Finanzierung erfolgte deswegen auch mit Beteiligung des Mietshäusersyndikats. Die

erforderlichen Eigenmittel wurden überwiegend durch Direktkredite eingeworben.

Umsetzung alternativer Wohnformen

Drexler betont: „DGJ Architektur hat jahrelange Erfahrung im nachhaltigen Bauen.

Dabei ist Nachhaltigkeit kein technisches Problem, sondern hat vor allem auch eine

soziale Dimension. Deswegen arbeiten wir gerne mit Baugruppen an innovativen,

gemeinschaftlichen Wohnformen.“ Das Wohnkonzept der „Raumkante“ wurde von

den zukünftigen Bewohnenden mit DGJ Architektur gemeinsam entwickelt. Es wird

von den Bewohnenden im Ehrenamt organisiert und verwaltet. Kostenrahmen

müssen streng eingehalten werden, wenn die Wohnungen bezahlbar bleiben sollen.

Der Bau wird von der Firma Ochs Holzbau, Kirchberg, bis Ende 2022 fertiggestellt.

.

Über DGJ Architektur:

DGJ Architektur arbeitet in Frankfurt am Main an nachhaltiger Architektur.

Nachhaltigkeit wird bei DGJ konzeptionell, ästhetisch, baukulturell und in sozialen

Prozessen gedacht. Partnerbüros sind DGJ Landscapes in Zürich und Den Haag,

deren Tätigkeitsschwerpunkt auf der Gestaltung urbaner Freiräume und innovativer

Landschaften liegt. Drexler Guinand Jauslin Architekten planen und bauen

Neubauten mit hohem architektonischem, baukonstruktivem und energetischem

Anspruch. DGJ Architektur und DGJ Landscapes blicken auf über 17 Jahre

praktische Erfahrung in allen Leistungsphasen, Wettbewerbserfolge (Preise,

Anerkennungen und Weiterbeauftragungen) und mehr als 25 umgesetzte Projekte

zurück, für die DGJ inzwischen viele Preise und Auszeichnungen erhalten haben.



https://www.instagram.com/dgj.frankfurt/