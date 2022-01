Brühl – Prinzessinnenempfang vor dem Rathaus statt Neujahrsempfang in der Festhalle

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Rathaussturm und Prinzesssinnenempfang im Burgkeller fallen 2022 für die Brühler und Rohrhofer Fastnachter wie so vieles andere aus, da trafen sich „Rohrhöfer Göggel“ und „Brühler Kollerkrotten“ flugs vor dem Rathaus im freien, stellten sich gegenseitig vor und tauschten „Erlebnisse“ und Erinnerungsgeschenke an eine denkwürdige Kampagne 2021/22 und die obligatorischen Orden aus. Alle zehn Beteiligten hatten sich unmittelbar vor dem Treffen testen lassen. Auf Seiten der „Göggel“ waren Prinzessin Melanie Jasmin I mit Karnevalistischem Herz und Kinderprinzessin Angelina I außer Rand und Band inthronisiert worden: „Damals waren wir noch optimistisch“, formulierte „Göggel“-Präsident Christian Nordheim. Die „Kollerkrotten“ kamen mit ihrem Jubiläums-Prinzenpaar Nick und Maja I Von Rock und Schall, und auch die quirlige Lynn Marie I. vom See kam dazu. Sie hatten mit dem jungen Präsidenten Niklas Geschwill einen neuen Vorsitzenden dabei, der sich erstmals in der Öffentlichkeit vorstellte.



Mit einem gemeinsamen Essen in der „Ratsstube“, für das sich die Fastnachter bedankten, während Bürgermeister Dr. Ralf Göck beiden Vereinen für die Pflege des närrischen Brauchtums, gerade jetzt „im Hintergrund“ dankte. So war zu erfahren, dass von beiden Vereinen die Garden trainieren und die Vorstände regelmäßig zu Videositzungen zusammenkommen. Während Zugmarschall David Mahl bestätigte, dass nicht nur alle Faschingsveranstaltungen im Saal, sondern auch der Brühler Fastnachtsumzug 2022 ausfällt, spielten einzelne mit dem Gedanken, womöglich doch noch eine Veranstaltung in der laufenden Kampagne mit Gardetänzen und Büttenreden in digitalem Format auf die Beine zu stellen. Man darf also gespannt sein.