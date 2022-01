Bad Dürkheim – Kühlcontainer aufgebrochen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 16.01.2022 fuhr ein 33-jähriger mit seinem Auto um 21:05 Uhr in der Paul-Münch-Straße und wollte an einer Kreuzung in die Maxdorfer Straße links einbiegen. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden bevorrechtigtem 38-jähriger Rollerfahrer, so dass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand ein Gesamtschaden von ... Mehr lesen »