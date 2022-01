Rhein-Pfalz-Kreis – Einbrecher in Limburgerhof kamen über die Balkontüre

Limburgerhof / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)



Am 15.01.2022 gegen 20:00 Uhr warfen zwei bislang unbekannte Täter den Glaseinsatz einer Balkontüre eines Einfamilienhauses in der Schwetzinger Straße ein und gelangten so in das Innere des Hauses. Dort wurden sie vermutlich schon nach kurzer Zeit von einer Alarmanlage überrascht, weshalb sie zu Fuß die Flucht ergriffen. Ein Anwohner konnte die Täter bei der Flucht beobachten und die Polizei informieren. Sofort durchgeführte Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Beschreibung beider Täter: männlich, ca. 180cm groß, schlank, dunkel gekleidet

Zeugen, welche Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt (Tel. 06235-4950, E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.