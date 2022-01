Rhein-Pfalz-Kreis – Mehrere Verkehrsunfälle durch Verfolgungsfahrt in Bobenheim-Roxheim

Bobenheim-Roxheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)



Am Nachmittag des 14.01.2022 endete eine Verfolgungsfahrt eines 22-jährigen in Bobenheim-Roxheim. Der Fahrer verursachte auf seiner Flucht durch Bobenheim-Roxheim mehrere Verkehrsunfälle. In der Mörscher Straße streifte er einen geparkten Pkw. Wenig später schätzte er den Straßenverlauf in der Nachtweide falsch ein und fuhr frontal in einen geparkten Pkw hinein. Der 22-Jährige konnte letztlich gestoppt und fixiert werden. Der Fahrer stand nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmittel. Er war jedoch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrer aus Bobenheim-Roxheim wurden mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis, eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.