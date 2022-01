Schwetzingen – Güterzug überfährt Baustellenschild – Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, den 14.01.2022, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr, wurden in der Mühlaustraße und in der Deichstraße von Polizeibeamten zeitgleich Fahrradkontrollen im Hinblick auf die Beleuchtung durchgeführt. Hierbei konnten zusammen 97 Fahrradfahrende kontrolliert werden, 26 Fahrräder davon waren mit mangelhafter oder ausgeschalteter Beleuchtung ausgestattet. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt ... Mehr lesen »