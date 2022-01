Ludwigshafen – VHS: Bewerbungstraining speziell für Frauen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Bewerbung heißt, dass man Werbung für sich selbst macht. Worauf es dabei ankommt, erfahren die Teilnehmerinnen des Kurses „Bewerbungstraining speziell für Frauen“ am Freitag und Samstag, 4. und 5. Februar 2022, an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen. Die Teilnehmerinnen lernen, wie sie andere davon überzeugen, dass genau sie die richtige Frau am richtigen Platz sind. Der Kurs ist speziell auf Frauen zugeschnitten, da Frauen und Männer oft unterschiedliche Kommunikationsstrategien haben. Im Kurs geht es zunächst darum, die eigenen Stärken, Schwächen und Schlüsselqualifikationen zu erkennen und Motivation und Ziele zu bestimmen. Der Kurs unterstützt die Teilnehmerinnen zielgruppenspezifisch beim Bewerbungsprozess und bietet Orientierungshilfe bei der Suche nach einem (neuen) Arbeitsplatz. Der Kurs richtet sich an Frauen, die sich in einer Bewerbungssituation befinden, ist aber auch für Wiedereinsteigerinnen geeignet. Bei allen Kursen hält sich die VHS Ludwigshafen an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Corona-Pandemie. Die Kursgebühr beträgt 105 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.



VIDEOINSERAT

Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner