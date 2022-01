Freinsheim – Auch 2022 fällt die Rotweinwanderung in Freinsheim aus

Freinsheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Es wurde schon befürchtet und nun ist es offiziell. Die beliebte Freinsheimer Rotweinwanderung mit Fackelwanderung am Freitag 21. Januar 2022 kann auch in diesem Jahr aufgrund der weiterhin vorherrschenden Corona-Pandemie nicht stattfinden. Überlegungen, den Gästen ein Alternativprogramm anzubieten, sind letztlich an dem steilen Anstieg der Infektionszahlen und der nun vorherrschenden hoch ansteckenden Omikron-Variante gescheitert.



Dennoch lädt die Freinsheimer Gastronomie zu einem genussvollen Aufenthalt in der Stadt Freinsheim ein und vermag den „Schmerz“ aufgrund des ausgefallenen Events etwas lindern.

Das Weingut „Altes Landhaus“ in Freinsheim bietet in seinem Außenbetrieb in der Franz-Liszt-Str. 8 A vom 21.01 bis 23.01.2022 ein „Winter-Wein-Erlebnis“ für die ganze Familie mit ausgesuchten Weinen, Sekten und natürlich Glühwein an. Im Speisenangebot gibt es Crêpes, Kutschersteaks, Kartoffelsuppe und Bratwurst. Für die kleinen Gäste wird es ein Kinderkarussell geben. Die Veranstaltung findet unter Beachtung der gültigen Corona-Verordnung statt.

Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 17 bis 22 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von jeweils 14 bis 21 Uhr.

Weitere Informationen gibt es unter www.urlaubsregion-freinsheim.de sowie unter www.altes-landhaus.com.

Text Michael Sonnick