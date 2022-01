Dallau – Frau nach Unfall leicht verletzt

Dallau/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Leicht verletzt wurde eine 48-jährige Renault-Fahrerin bei einem Unfall am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr, bei Dallau. Die Frau fuhr auf der Landesstraße mit ihrem Pkw von Sulzbach nach Dallau und kollidierte an einer Kreuzung mit einem Opel, dessen Fahrer vom Römerweg auf die L 587 gefahren war, ohne auf die Frau zu achten. Die 48-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

gefahren. Der 51-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro.



