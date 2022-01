Buchen – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im fließenden Verkehr ereignete sich am Donnerstagmorgen, kurz vor 6.30 Uhr, auf der Landesstraße zwischen Buchen und Hettingen eine Unfallflucht, bei der Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Ein aus Buchen kommender VW-Fahrer wollte nach links in die Siemensstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß des Volkswagens mit einem bislang unbekannten Fahrzeug,

welches von der Siemensstraße aus nach rechts in Richtung Buchen fuhr. Während der VW-Fahrer nach dem Streifvorgang umgehend anhielt, setzte die Person am Steuer des anderen, bislang unbekannten, Fahrzeugs ihre Fahrt fort. Die Polizei Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise gehen an die Rufnummer 06281 9040.



