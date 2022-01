Schifferstadt – OmU-Kino: Vorbereitung – Abschlussdiskussion zum Film Gli anni più belli (online)

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, 7. Februar 2022, beginnt um 19:00 Uhr der Online-Kurs „OmU-Kino: Vorbereitung/ Abschlussdiskussion zum Film Gli anni più belli“. Anmeldeschluss ist der 10.Februar 2022. In Vorbereitung auf den Film „Gli anni più belli“ in italienischer Originalfassung, der am Donnerstag, 10. Februar 2022, beim OmU Kino in Limburgerhof zu sehen ist, wird der Inhalt des Films vorgestellt, entsprechendes Vokabular kennengelernt und eine Grundlage geschaffen, so dass man sprachlich und inhaltlich besser vom Film profitieren kann. Eine kurze Abschlussdiskussion in der Fremdsprache am Freitagabend rundet das Filmerlebnis ab und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre Eindrücke und ihre Bewertung des Films auf Italienisch mit anderen Interessierten teilen. Vorbereitung am Montag, 7. Februar 2022, von 19:00 – 20:30 Uhr, Abschlussdiskussion am Freitag, 11. Februar, 2022 von 19:00-19:45 Uhr.



VIDEOINSERAT

Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner

Diese Veranstaltung findet online über die vhs.cloud statt. Italienischkenntnisse auf ca. B1-Niveau sollten vorhanden sein. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44302 oder 44305 melden.