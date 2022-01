Schifferstadt – 10 Finger-Tastaturschreiben mit Zertifikatsmöglichkeit

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, 24. Januar 2022, beginnt um 14:00 Uhr der Kurs „10 Finger – Tastatur schreiben mit Zertifikatsmöglichkeit“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zehn Termine, jeweils von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr. Regelmäßige Bildschirmarbeit ist heutzutage in zahlreichen Berufen, in der Schule und in der Uni bereits Alltag. Das erfordert nicht nur grundlegende PC-Kenntnisse, sondern auch eine gewisse Schreibfertigkeit. In diesem Kurs werden Ihnen die Grundlagen des „Blindschreibens“ vermittelt. Durch ständiges Üben und Wiederholen können Sie im „Blindschreiben“ schneller werden und langfristig das Potenzial des „10-Finger-Schreibens“ ausschöpfen. Am Ende des Kurses haben Sie die Möglichkeit eine Prüfung mit Zertifikat abzulegen.



Dieser Kurs ist für Erwachsende ab 16 Jahren geeignet.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44302 oder 44305 melden.