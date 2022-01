Heidelberg – Informationen für Eltern mit Neugeborenen: Anmeldung zur Online-Veranstaltung des Familienbüros bis 24. Januar möglich!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Familienbüro der Stadt Heidelberg lädt am Mittwoch, 26. Januar 2022, um 17 Uhr zur Informationsveranstaltung „Willkommen im Leben! – Informationen für Eltern mit Neugeborenen in Heidelberg“ ein. Die Veranstaltung findet online statt. Die Mitarbeiterinnen informieren über familienfreundliche Angebote in Heidelberg und gehen individuell auf Fragen zur neuen Lebenssituation ein. Anmeldungen sind bis 24. Januar 2022 per E-Mail an familienoffensive@heidelberg.de möglich. Ein Link zur Veranstaltung wird mit der Anmeldebestätigung verschickt. Alle teilnehmenden Familien erhalten außerdem ein Baby- Begrüßungspaket per Post zugeschickt. Wer am 26. Januar nicht teilnehmen kann, hat die nächste Möglichkeit bei der folgenden Infoveranstaltung am 15. März 2022, 17 Uhr. Infos und Kontakt: Familienbüro Heidelberg, Yvonne Spiller und Natalia Stein, Plöck 2a, 69117 Heidelberg, Telefon 06221 58-37888, E-Mail familienoffensive@heidelberg.de, www.heidelberg.de/baby.



