Heidelberg – FLUX-Festival! Highlights des neuen Tanzfestivals vom 24. bis 30. Januar 2022 im Zwinger 1

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Theater und Orchester Heidelberg in Kooperation mit der freien lokalen Tanzszene zum ersten Mal das FLUX-Festival statt. Damit bietet das Heidelberger Theater dem FLUX e. V. – einem Verein aus Tanz- und Performance-Künstler*innen der Rhein-Neckar-Region – dringend benötigte Aufführungsmöglichkeiten. Im Zwinger 1 können innerhalb einer Woche insgesamt neun Tanzproduktionen erlebt werden – interaktive Workshops, Angebote für die Allerkleinsten und mehrteilige Tanzabende.



Das vielseitige Programm richtet sich mit zahlreichen Festival-Highlights an alle Tanzbegeisterten:

So können in einem Tango-Workshop am frühen Freitagabend, dem 28. Januar 2022 um 17.00 Uhr Festivalbesucher*innen unter der Führung von Christina Liakopoyloy, der Leiterin des »Nostos Tanztheaters« selbst das Tanzbein schwingen, Neues lernen und Vergessenes wiederentdecken.

Am Samstagabend, dem 29. Januar 2022 um 20.00 Uhr sind in »5 x FLUX« gleich fünf unterschiedliche Einblicke in die aktuellsten Choreografien der freien Szene auf einmal zu erleben. Die abwechslungsreichen Bruchstücke setzen sich mit elementaren und überraschend packenden Themen, wie der Reise zum Ursprung, dem Gefühl der Fremde und dem Pulsieren des Atems tänzerisch auseinander.

Am Sonntag, dem 30. Januar 2022 um 12.00 Uhr dreht sich alles um die kleinen Festivalbesucher*innen. Das Tanztheater »Looping Loop« von Sarah Herr erforscht Routinen des Kinderalltags, entdeckt Abwechslung in eintönig scheinenden Wiederholungen und lädt in einem anschließenden Workshop zum Aktivwerden ein.

Das Festival wird unterstützt durch DIEHL+RITTER/TANZPAKT RECONNECT, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen der Initiative NEUSTART KULTUR. Hilfsprogramm Tanz.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 | 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de