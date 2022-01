Eberbach – Forum Energiedialog unterstützt die Stadt Eberbach bei der Vorbereitung des Bürgerentscheides zur Windkraftnutzung in Eberbach am 3. April 2022

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.10.2021 beschlossen, am 03.04.2022 einen Bürgerentscheid zur Windkraftnutzung in Eberbach durchzuführen. Um eine umfassende Information der Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu erreichen und die Vorgehensweise dafür abzustimmen, gibt es einen vom Forum Energiedialog Baden-Württemberg moderierten Arbeitskreis. In diesem sind neben Eberbachs Bürgermeister Peter Reichert, Mitgliedern der Stadtverwaltung und Vertretern der Gemeinderatsfraktionen auch die beiden Bürgerinitiativen „Rettet den Hebert“ und „Initiative Windenergie für Eberbach (IWE)“ vertreten. Die Stadt Eberbach möchte mit diesem Vorgehen einen transparenten und ergebnisoffenen Prozess beschreiten, welcher die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Entscheidungsfindung am 03. April bestmöglich unterstützt. Das Forum Energiedialog ist ein Angebot des Landes Baden-Württemberg, das Kommunen bei Konflikten der Energiewende unterstützt. Es führt Dialoge mit Beteiligten, klärt Fachfragen und versachlicht die Debatten.



Weitere Infos: http://www.energiedialog-bw.de/