Schifferstadt – Bürgermeisterin Ilona Volk übergibt Weihnachtsspende an Lebenshilfe in Sinzig im Ahrtal

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 7. Januar, war Bürgermeisterin Ilona Volk zu Besuch in Sinzig im Ahrtal. Die Verbandsbürgermeisterin der Gemeinde Altenahr Cornelia Weigand schilderte ihr angesichts der noch sichtbaren Zerstörung, wie einschneidend die Flutkatastrophe sich auf alle Bürgerinnen und Bürger ausgewirkt hat. Ein zweites Treffen an diesem Tag fand an der ehemaligen Stelle der Lebenshilfe in Sinzig statt. Ilona Volk überreichte der stellvertretenden Vorstandsvorsitzende Ute Voß eine Weihnachtsspende und ein Lichthäuschen, das „kleine Alte Rathaus von Schifferstadt“. „Wir freuen uns über die finanzielle Unterstützung, ganz besonders über die spürbare Verbundenheit.“, so Ute Voß. Vor 27 Jahren wurde die Lebenshilfe in Sinzig als erste Wohnstätte für Menschen mit Beeinträchtigungen im Kreis Ahrweiler fertiggestellt. 36 Menschen konnten hier ein Zuhause finden. Die Lebenshilfe hatte gerade damit begonnen, das Haus um einen Anbau zu erweitern, als die Fluten der Ahr in der Nacht vom 14. Auf den 15. Juli das Haus erreichte. Die zwölf Bewohner im Erdgeschoss wurden überrascht und konnten nicht mehr gerettet werden. Nach wie vor ist das Haus nicht bewohnbar, wer den Aufbau unterstützen will, kann unter dem Stichwort „Flut Lebenshilfehaus“ spenden: Kreissparkasse Ahrweiler, BIC MALADE51AHR, IBAN DE61 5775 1310 0000 8211 24, Volksbank RheinAhrEifel eG, BIC GENODED1BNA, IBAN DE28 5776 1591 0024 1330 01 oder oder via PayPal: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=377TTKP9CCCJ8.



