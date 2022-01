Mannheim-Oststadt – PKW-Aufbrüche – Zeugenaufruf

Mannheim-Oststadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Samstag, im Zeitraum von 18 bis 20 Uhr wurden an zwei, in der Straße Am Friedensplatz geparkten Autos, jeweils die Beifahrerseitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren des Daimler-Benz wurde eine Damenhandtasche mit einem Microsoft Surface 7 Tablet, einem Touchpen und einer PC Tastatur im Gesamtwert von über 1.200 Euro entwendet. Aus dem Skoda Octavia wurde eine in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse mit 400 Euro Bargeld, einer EC-Karte, einer Kreditkarte sowie weiteren Kundenkarten entwendet. Bereits unmittelbar nach der Tatbegehung versuchten der oder die bisher unbekannten Täter Bargeld bei einem Geldinstitut abzuheben. An beiden Fahrzeugen entstand außerdem Sachschaden von insgesamt 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel: 0621. 174 3310, aufzunehmen.



VIDEOINSERAT

Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner