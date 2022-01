Landau – Coronavirus: Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.



Nach aktuellem Stand (10.01.2022, 10:57 Uhr) haben sich seit der letzten Meldung am Freitag, 7. Januar 2022, 103 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 12.647 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße an das Landesuntersuchungsamt übermittelt. 11.016 Personen sind gesundet. Insgesamt sind 204 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.

Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.

Verbandsgemeinde Annweiler: 1.285 Personen (1.127 davon gesundet, 13 verstorben)

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 1.915 Personen (1.649 davon gesundet, 31 verstorben)

Verbandsgemeinde Edenkoben: 1.471 Personen (1.296 davon gesundet, 26 verstorben)

Verbandsgemeinde Herxheim: 1.465 Personen (1.274 davon gesundet, 28 verstorben)

Verbandsgemeinde Landau-Land: 977 Personen (856 davon gesundet, 16 verstorben)

Verbandsgemeinde Maikammer: 511 Personen (448 davon gesundet, 3 verstorben)

Verbandsgemeinde Offenbach: 1.062 Personen (930 davon gesundet, 25 verstorben)

Stadt Landau: 3.961 Personen (3.436 davon gesundet, 62 verstorben)

Eine Person gilt als gesundet und wird aus der 14-tägigen häuslichen Quarantäne entlassen, wenn sie 48 Stunden (an Tag 13 und 14 der häuslichen Quarantäne) symptomfrei war. Die Beendigung der Absonderung setzt zusätzlich einen PoC-Test oder einen PCR-Test mit negativem Ergebnis voraus.

Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.

