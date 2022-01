Frankenthal – Impfstelle Frankenthal – Terminvergabe für 15. Januar startet

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 15. Januar, öffnet die neue Frankenthaler Impfstelle in der Mörscher Straße 139 zum zweiten Mal. Von 9 bis 15 Uhr haben Impfwillige die Möglichkeit, sich ihre Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung abzuholen. Termine können ab Mittwoch, 12. Januar, von 8.30 bis 12 Uhr unter 06233 89 775 vereinbart werden. Alternativ sind auch Besuche ohne Termin möglich. Je nach Auslastung kann es dann zu Wartezeiten kommen. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna – für Erst-, Zweit- und Boos-ter-Impfungen. Booster sind bereits drei Monate nach der zweiten Impfung möglich. Auch 12- bis 17-Jährige erhalten in der Impfstelle ihre dritte Impfung mit Biontech. Dieser Impfstoff ist für alle Unter-30-Jährigen reserviert. Für Personen über 30 Jahren ist Moderna vorgesehen.



Mitgebracht werden müssen ein gültiger Ausweis, die Krankenversichertenkarte und der Impfpass. Minderjährige bis 16 müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 Jahren reicht eine unterschriebene Einverständniserklärung, die unter www.corona.rlp.de heruntergeladen werden kann. Bei der Premiere der neuen Frankenthaler Impfstelle am vergangenen Samstag wurden 285 Menschen geimpft. Zusätzlich zu den Samstagen soll die Impfstelle in Zukunft auch an ein bis zwei Tagen unter der Woche öffnen. Details gibt die Stadtverwaltung zeitnah bekannt. Impf-willige können sich bereits auf der Landesseite unter www.impftermin.rlp.de für einen Termin in Frankenthal registrieren. Hier ist aber keine konkrete Terminauswahl möglich – diese wer-den im Nachhinein vergeben. Mehr Informationen sind auf www.corona-frankenthal.de zu finden.

AUF EINEN BLICK

Impfstelle der Stadtverwaltung Frankenthal

Mörscher Straße 139

67227 Frankenthal

Nächster Öffnungstag: Samstag, 15. Januar

von 9 bis 15 Uhr

Voranmeldung möglich ab 12. Januar bis 14. Januar unter 06233 89 775

jeweils zwischen 8.30 und 12 Uhr

Besuche ohne Termin sind je nach Verfügbarkeit und mit Wartezeiten ebenfalls möglich

Booster-Impfungen möglich für 12- bis 17-Jährige

Minderjährige bis 16 Jahren in Begleitung eines Elternteils, ab 16 mit Einverständniserklärung

Benötigte Dokumente

Personalausweis oder Pass

Bei Jugendlichen Schülerausweis, Geburtsurkunde o.ä.

Krankenkassenkarte

Impfpass (falls vorhanden)

Impfbus – Termine Januar

Alle im CongressForum Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5, jeweils von 9 bis 17 Uhr

Dienstag, 11. Januar

Freitag, 14. Januar

Dienstag, 18. Januar

Montag, 24. Januar

Montag, 31. Januar

Impfstoffe: Biontech, Moderna, Johnson & Johnson

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich für alle ab 12 Jahren

Minderjährige bis 16 müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 mit Einverständ-niserklärung

Keine Anmeldung erforderlich

Benötigte Dokumente

Personalausweis oder Pass

Bei Jugendlichen Schülerausweis, Geburtsurkunde o.ä.

Impfpass (falls vorhanden)

Mehr Informationen auf www.corona-frankenthal.de