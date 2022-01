Frankenthal – Congressforum Frankenthal: Konzert der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am 19.01.2021 findet statt!

Mannheim-Oststadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Samstag, im Zeitraum von 18 bis 20 Uhr wurden an zwei, in der Straße Am Friedensplatz geparkten Autos, jeweils die Beifahrerseitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren des Daimler-Benz wurde eine Damenhandtasche mit einem Microsoft Surface 7 Tablet, einem Touchpen und einer PC Tastatur im Gesamtwert von über 1.200 Euro entwendet. Aus dem ... Mehr lesen »