Edingen-Neckarhausen – Nach Einbruch Täter festgenommen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntagabend drei Männer, die kurz nach 19 Uhr das Pfandlager eines Supermarkts in der Rosenstraße aufbrachen und daraus leere Obstkisten in einen Kleinbus einluden. Anschließend flüchteten die Männer samt Diebesgut. Dank der schnellen Alarmierung und der sofort eingeleiteten Fahndung des Polizeipräsidiums Mannheim in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen wurde der gesuchte Kleinbus wenig später in Ludwigshafen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Neben mehr als 450 Obstkisten, die einen Pfandwert von mehr als 4.500 Euro haben, befanden sich noch alle drei Täter im Fahrzeug, die hieraufhin festgenommen und den Beamten des Polizeireviers Ladenburg überstellt wurden. Das Diebesgut wurde ebenfalls sichergestellt. Die drei Männer im Alter von 29, 30 und 34 Jahren gelangen nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls zur Anzeige.



