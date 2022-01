Altlußheim – Fahrzeugbrand – Polizei ermittelt wegen Verdacht auf Brandstiftung – Dringend Zeugen gesucht

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Sonntagmorgen verständigten ein 24-Jähriger und dessen Lebensgefährtin die Polizei und die Feuerwehr, nachdem sie gegen 04:40 Uhr durch einen lauten Knall geweckt wurden und in der Hauptstraße, auf Höhe der Hausnummer 135, ein brennendes Fahrzeug festgestellt hatten. Als die Einsatzkräfte des Polizeireviers Hockenheim vor Ort eintrafen, hatte die Freiwillige Feuerwehr Altlußheim den Brand bereits gelöscht. An dem schwarzen Jaguar entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Brand möglicherweise vorsätzlich gelegt wurde. In der Nähe des Tatorts konnte durch die Einsatzkräfte ein möglicher Tatverdächtiger festgestellt und in der Folge kontrolliert werden. Ob es sich bei dieser Person allerdings tatsächlich um den Brandstifter handelt, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auch die Hintergründe der Tat sind bislang noch nicht bekannt.



Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen. Wer hat am frühen Sonntagmorgen verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen und/oder kann darüber hinaus sachdienliche Angaben machen? Zeugen werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.