St. Leon-Rot #A5 – PKW gerät auf #A5 in Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Samstagabend, 08.01.2022 gegen 18:30 Uhr der PKW einer vierköpfigen Familie im Bereich der BAB A5, Fahrtrichtung Heidelberg in Höhe des Rastplatzes „Lußhardt“ während der Fahrt im Bereich des Motorraumes in Brand. Der Fahrer des PKW brachte das Fahrzeug auf dem Verzögerungsstreifen des Rastplatzes zum Stehen. Daher mussten für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten von ca. 30 Minuten der rechte und mittlere Fahrstreifen, sowie die Zufahrt zum Rastplatz vorrübergehend gesperrt werden. Es entstand Sachschaden an PKW und Fahrbahn in noch unbekannter Höhe. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht.