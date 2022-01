Sinsheim – TSG Hoffenheim ist nach Heimsieg Tabellendritter

Sinsheim. Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich mit einem 3:1-Heimsieg (Halbzeit 2:1) gegen den FC Augsburg auf den dritten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga verbessert. Die Gäste aus Augsburg gingen bereits in der 5. Minute durch Michael Gregoritsch nach einem Eckball mit 1:0 in Führung. Die Hoffenheimer glichen durch einen Doppelpack von Ihlas Bebou in der 38. Minute aus und gingen dann in der 44. Minute mit 2:1 kurz vor der Pause in Führung. In der dritten Minute der Nachspielzeit (93.) erzielte dann Nationalspieler David Raum den Treffer zum 3:1-Endstand. Mit dem neunten Saisonsieg liegt das Team von TSG-Trainer Sebastian Hoeneß mit 31 Punkten auf einem Champions League-Platz. Die Hoffenheimer profitierten von zwei Unentschieden von Bayer Leverkusen gegen Union Berlin mit 2:2 und ebenfalls vom SC Freiburg gegen Arminia Bielefeld mit 2:2. Der 1. FSV Mainz 05 hat das Auswärtsspiel bei RB Leipzig deutlich mit 4:1 verloren.



Beim Auftaktspiel der Rückrunde am Freitag hatte Tabellenführer und Rekordmeister FC Bayern München (43 Punkte) zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:2 verloren. Tabellenzweiter ist Borussia Dortmund mit 37 Zählern, die bei Eintracht Frankfurt einen 3:2-Auswärtssieg nach einem 0:2 Rückstand feierten.

