Haßmersheim – Gegenstand auf fahrendes Auto geworfen – Zeugen gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis / (ots) – Haßmersheim



Am Samstag, den 08.01.2022, gegen 22.50 Uhr, befuhr ein Ford Focus die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf Höhe der Fußgängerbrücke des

Haßmersheimer Bahnhofs warf ein gegenwärtig noch unbekannter Fußgänger einen Gegenstand auf das vorbeifahrende Fahrzeug. Hierdurch entstand ein geschätzter

Sachschaden von 500 Euro. Im Anschluss an die Tat flüchtete der Unbekannte in ein nahegelegenes Wohnhaus. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die

Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.