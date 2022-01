Frankenthal – Sachbeschädigung im Stadtgebiet durch Jugendliche – Sachschaden beläuft sich auf mindestens 40.000 Euro – Teilweise Stromausfall

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)



VIDEOINSERAT

Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner

In der Nacht vom 08.01.2022 auf den 09.01.2022, wurde hiesiger Dienststelle gegen 03:16 Uhr ein beschädigter Stromkasten in der Benderstraße in Frankenthal gemeldet. Der Anrufer gab weiter an, dass er zunächst lautes Gegröle von der Straße gehört habe, bevor dann der Strom in seiner Wohnung ausgefallen sei. Durch die Beamten konnte besagte Stromkasten festgestellt werden. Dieser war offenbar mutwillig beschädigt worden und aufgrund der Beschädigungen nicht mehr funktionsfähig. Unweit der Einsatzörtlichkeit konnte zudem eine Fußgängerampel festgestellt werden, welche ebenfalls offenbar mutwillig beschädigt wurde. Wenig später wurden hiesiger Dienststelle vier Jugendliche in der Jean-Ganss-Straße gemeldet, welche an den Straßenschildern rütteln und einen Stromkasten beschädigen würden. Vor Ort konnten vier Heranwachsende im Alter von 15-18 Jahren kontrolliert werden von denen einer die Taten gegenüber den Beamten einräumte. Die Täter wurden im Nachgang an ihre Eltern überstellt und mehrere Strafanzeigen auf hiesiger Dienststelle erfasst. Laut der verständigten Stadtwerke Frankenthal waren von dem Stromausfall ca. 40-50 Haushalte betroffen. Zur Reparatur seien umfangreiche Tiefbauarbeiten nötig. Der verursachte Schaden beläuft sich demnach auf mindestens 40.000 EUR.