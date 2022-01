Mannheim – Massiver Corona-Ausbruch – Spielverlegung der Adler gegen Iserlohn Roosters

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das DEL-Auswärtsspiel von den Adler Mannheim bei den Iserlohn Roosters am Freitag, 7. Januar wurde verlegt. Beim Gegner Iserlohn Roosters hatte es einen massiven Corona-Ausbruch gegeben. Die Iserlohner teilten mit, dass derzeit nur vier Profis spielfähig sind. Im Team und Umfeld wurden bei den Iserlohn Roosters 25 Corona-Fälle diagnostiziert und alle Betroffenen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Ein neuer Termin steht bisher noch nicht fest.

Das nächste Eishockeyspiel von den Adler Mannheim soll am Sonntag, 9. Januar um 19 Uhr, stattfinden. Der Gegner beim Südwest-Derby in der SAP-Arena in Mannheim sind die Schwenninger Wild Wings, die auf dem vorletzten Tabellenplatz liegen. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.



VIDEOINSERAT

Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner

Quelle: Text Adler Mannheim / Michael Sonnick