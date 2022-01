Mannheim – Familien-Impftag in Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier am 8. Januar 2022

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Familien-Impftag in Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier.



„Gemeinsam gegen Corona“ am 8. Januar im 1. Obergeschoss von Q 7

Jetzt auch für die Jüngsten möglich: Kinderarzt impft Kids ab 5 Jahren

Voranmeldung nicht notwendig; weitere Infos unter q6q7.de/covid-impfung

„Gemeinsam gegen Corona – Impfen für die ganze Familie“ ist das Motto in Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier am kommenden Samstag [08.01.2022]. Im 1. Obergeschoss von Q 7 geht die große Impfinitiative von Q 6 Q 7, der Universitätsmedizin Mannheim, Mannheimer Ärzten und der Stadtverwaltung Mannheim weiter, jetzt auch für Kinder. Verimpft werden die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer (5 bis 29 Jahre) und Moderna (ab 30 Jahre). Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Durchgeführt werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen.

Am Samstag [08.01.2022] findet von 10 bis 18 Uhr der inzwischen dritte Impf-Tag in Q 6 Q 7 statt. „Nicht nur der Bedarf an Impfungen ist groß, auch der Wunsch in der Bevölkerung, sich gegen Corona zu schützen. An unseren ersten beiden Aktionstagen haben wir bereits 2.000 Impfungen durchgeführt. Jetzt konnten wir endlich auch ein Angebot für Kinder – und damit für die ganze Familie – schaffen“, freut sich Q 6 Q 7-Chef Hendrik Hoffmann. Die Aktion wird getragen von Q 6 Q 7, der Universitätsmedizin Mannheim, Mannheimer Ärzten und der Stadtverwaltung Mannheim. „Während die Pandemie so viele Bereiche in unserem Leben beeinträchtigt und uns manchmal mit Ohnmachtsgefühlen zurücklässt, ist es uns eine besondere Freude, dass wir mit dem erneuten Impfangebot das Zeichen der Solidarität fortsetzen können“, sagt Hoffmann und bedankt sich bei den Partnern. „Gemeinsam leisten wir einen wichtigen Beitrag für Mannheim und die Region. Impfen, impfen, impfen – dies ist die einzige sozial und wirtschaftlich verträgliche Antwort auf die Pandemie.“

Auch an diesem Samstag stehen 1.000 Impfdosen bereit. Durchgeführt werden die Impfungen unter Leitung von Prof. Dr. med. Bernhard Krämer, Direktor der V. Medizinischen Klinik, von den Kinder- und Jugendmedizinern Dr. Diehm und Dr. Loersch und ihren Teams, sowie von Nephrologen und Teams der ze:ro-Praxen und den Hausärzten im Lindenhof, Dr. Bernauer und Team. Die Stadt Mannheim stellt die Impfdosen zur Verfügung.

Durchgeführt werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Letztere sind gemäß Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) ab dem vollendeten dritten Monat nach Abschluss der Grundimmunisierung möglich.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig, aber Personalausweis, Krankenkassenkarte, Impfpass (soweit vorhanden), sowie Aufklärungsbogen, Anamnesebogen und Einverständniserklärung des RKI.

Weitere Informationen und alle benötigten Dokumente zum Downloaden finden Sie auf der Homepage von Q 6 Q 7 unter www.q6q7.de/covid-impfung.

Den für das digitale Impfzertifikat benötigten QR-Code erhalten Sie im Nachgang zur Impfung in Heldmann’s Apotheke Q 6 Q 7.

