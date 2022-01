Mannheim – Das Handball-Spiel in der SAP-Arena in Mannheim wird am 7.1 live übertragen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Länderspiel der Handball-Nationalmannschaft in der SAP-Arena in Mannheim wird am Freitag, 7. Januar um 16 Uhr, live im ARD-Fernsehen übertragen. Nach der Absage wegen Corona-Fällen beim ursprüngliche Gegner Serbien, haben die Schweizer kurzfristig zugesagt. Das zweite Testspiel am Sonntag (9.1) in Wetzlar gegen Olympiasieger Frankreich wird auch live ab 19.05 Uhr auf Sport1 übertragen. Dies sind zwei Vorbereitungsspiele für die Handball-Europameisterschaft, die in Ungarn und der Slowakei stattfindet. Bei der Handball-EM trifft das DHB-Team von Trainer Alfred Gislason in der Vorrunde am 14. Januar auf Belarus, dann am 16. Januar auf Österreich und am 18. Januar auf Polen. Die SAP-Arena in Mannheim ist im Januar 2024 auch Standort der EHF-Handball-Europameisterschaft von den Männern. Gespielt wird vom 10. bis 28. Januar 2024 auch in den Städten Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln und München. Weitere Informationen gibt es unter www.DHB.de und der der SAP-Arena unter www.saparena.de.



