Ludwigshafen – Unfall mit Radfahrerin in der Schillerstraße

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 05.01.2022, gegen 11:00 Uhr, fuhr eine 61-jährige Postzustellerin mit ihrem Fahrrad auf der Schillerstraße in Richtung Hans-Warsch-Platz. Zur gleichen Zeit fuhr eine 70-Jährige mit ihrem Auto auf der Karl-Theodor-Straße in Richtung Pfalzgrad-Adolf-Straße und überquerte hierbei die Schillerstraße. Beim Überqueren der Schillerstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, so dass die 61-Jährige vom Fahrrad stürzte. Sie verletzte sich leicht.



