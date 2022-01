Ludwigshafen – Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vorderpfalz unterstützt regionale Einrichtungen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vorderpfalz schüttet Erträge und Spenden in Höhe von 137.883 Euro aus. Unterstützt werden 47 Vereine und Organisationen. Zu den regionalen Spendenempfängern zählen u.a.: Staatsphilharmonie RLP, Aktion 72, StreetDocs Ludwigshafen, Betreuungsverein des Diakonischen Werks, Tierheim Ludwigshafen, Tierschutzverein Mannheim, Tierschutzverein Speyer, Athletenverein 1903 Speyer, Bauverein Dreifaltigkeit, Deutscher Kinderschutzbund Ludwigshafen, Dombauverein Speyer, Johanniter Unfallhilfe, Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg, Kinderhospiz Sterntaler, Krebsgesellschaft RLP, Stadtbibliothek Ludwigshafen, Carl Bosch Gymnasium Ludwigshafen, VFR Frankenthal Jugendförderverein, Wildvogelauffangstation Nonnenhof, Nabu Greifvogelstation Haßloch, Luisenpark Mannheim, St. Dominikus Krankenhaus, Jugendhilfe für Hospiz Elias, Kinderheim St. Annastift, SKFM Ludwigshafen, Ruderverein Ludwigshafen, Lebenshilfe Ludwigshafen und DLFH Pfalz.



Stiftergemeinschaft bündelt das Wirken vieler Stifter und Spender

Die Stiftergemeinschaft ist eine Plattform für Sparkassenkunden um ihre eigene, persönliche Stiftung zu gründen. Sie besteht aus individuellen Namens- oder Themenstiftungen die bereits zu Lebzeiten oder erst nach dem Tod gegründet wurden um gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Institutionen zu unterstützten. Ziel der Stifter ist es das gesellschaftliche Leben nachhaltig zu fördern.

Neben vielen Privatpersonen nutzen inzwischen auch Vereine, Unternehmen und Kommunen den rechtlichen, steuerlichen und organisatorischen Rahmen der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vorderpfalz. Welcher Zweck oder welche gemeinnützige Einrichtung unterstützt werden soll, bestimmt der jeweilige Stifter. Wer keine eigene Namenstiftung einrichten kann oder will, kann mit Spenden die überwiegend regionalen Themenstiftungen unterstützen. Wer dauerhaft helfen möchte, kann in die Themenstiftungen auch zustiften oder sie in seinem Testament bedenken. Diese Möglichkeit nutzen zunehmend auch anonyme Spender. Sie entscheiden sich für eine Zustiftung und stocken so das Stiftungskapital auf. Nicht selten werden auch persönliche Festtage wie etwa Geburtstage genutzt, um nicht für sich, sondern für „seine“ Stiftung und den guten Zweck zu sammeln. Damit bekommt die eigene Namenstiftung einen unbezahlbaren persönlichen Wert für den Einzelnen. Das Spektrum der gemeinnützigen Themen in der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vorderpfalz ist breit gefächert. Egal, ob man sich für Umwelt, Tiere, Kunst und Kultur, das Gesundheitswesen, Soziales oder Kinder und Jugendliche engagieren möchte. Mit einem Stiftungskapital von über 5,5 Mio. Euro führt die Sparkasse insgesamt 35 Einzelstiftungen und 24 Themenstiftungen für ihre Kunden. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Sparkasse unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftergemeinschaft.