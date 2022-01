Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 10. Januar bis 16. Januar 2022

Mannheim/Metropolregion/Metropolregion Rhein-Neckar, 7. Januar 2022. „Die Bund-Länder-Beschlüsse bedeuten für die Wirtschaft in Baden-Württemberg nur geringe Änderungen. Stuttgart sieht schon in seiner noch aktuellen Corona-Verordnung massive Einschränkungen für die Gastronomie, die Freizeit- und Eventwirtschaft sowie den Nicht-Lebensmittel-Einzelhandel vor. Selbst mit dem Nachziehen der anderen Bundesländer geht das Land in Teilen immer noch über die heutige Beschlusslage ... Mehr lesen »