Ludwigshafen – FWG: Finger weg vom Südwest-Stadion!?

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Fraktion der FWG Ludwigshafen ist gespannt welches Konzept Ortsvorsteher Christoph Heller‎ für das Gebiet rund um und für das Südwest-Stadion selbst präsentieren wird, so Thorsten Portisch, Kulturpolitischer Sprecher der Freien Wähler. „Finger Weg!“ ist für die Freien Wähler weder ein Konzept noch eine Option für die Flächen am Südwest-Stadion. Sie erwarten sowohl eine Vorstellung was in zehn Jahren mit dem Gelände erreicht werden kann als auch eine Konzeption wie solche Ziele umgesetzt werden können.



Gerade wird in unmittelbarer Nähe zu den Sportstätten in Süd für sehr viel Geld in Feuerwache und das städtische Rechenzentrum als Herzstück einer digitalen Verwaltung investiert. In naher Zukunft soll dort das angrenzende Gelände der WBL stark‎ modernisiert und das zentrale Verwaltungsgebäude neu gebaut werden.

In jüngerer Zeit waren Stimmen laut geworden, welche aufgrund der europaweit verbindlichen Sewseso-Sicherheits-Richtlinien, die Nutzbarkeit von Flächen der Sportanlagen für große Publikumsveranstaltungen anzweifelten. Gelangte man zum Ergebnis, dass dies der Fall ist, dann hätte dies sicherlich auch Auswirkungen für die Nutzbarkeit der vorhandenen 6000 Plätze des Stadions.

‎Davon unabhängig sei es knapp zwanzig Jahre nach dem letzten großen Event im Südwest -Stadion an der Zeit zu entscheiden für wen eine solch große Struktur zu erhalten ist und welches Budget hierfür künftig eingeplant werden soll. Geld das wie bisher für einen gepflegten Verfall der Anlage ausgegeben wird steht bei der angespannten Haushaltslage der Stadt nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung meinen die Freien Wähler.

Quelle FWG-Stadtratsfraktion