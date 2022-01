Rhein-Pfalz-Kreis – Brennender Altkleidercontainer in Dannstadt-Schauernheim

Dannstadt-Schauernheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)



VIDEOINSERAT

Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner

Am gestrigen Abend, gegen 22:00 Uhr, wird ein brennender Altkleidercontainer in der Riedstraße mitgeteilt. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass unbekannte Täter den Inhalt des Containers vorsätzlich in Brand gesetzt haben. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.