Mannheim – Mannheims beliebteste Vornamen 2021: Emilia und Noah ganz vorne

Mannheim, Hockenheim, Graben-Neudorf, Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am frühen Mittwochmorgen wurden zwei jugendliche Täter, die zuvor in eine Schule eingebrochen waren und dabei ein Auto entwendet hatten, auf der B 39 bei Hockenheim nach einem Verkehrsunfall festgenommen. Am Dienstagabend, gegen 20 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in das Nebengebäude ...