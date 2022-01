Kaiserslautern – Zuhören und dann selbst gestalten: Online-Märchenstunde des mpk!

Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Eine Online-Märchenstunde mit Nadine Choim veranstaltet das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) für Kinder ab vier Jahren und Erwachsene am Sonntag, 16. Januar, um 15 Uhr. Im Mittelpunkt stehen „Die Bremer Stadtmusikanten“; das Märchen wurde von den Gebrüder Grimm 1812 veröffentlicht. Märchen sind ein akustisches Phänomen. Durch das Vorlesen entstehen beim Zuhören im Inneren Bilder – Tore in die Welt der Erwachsenen. Märchen bieten Kindern Orientierungshilfe, beschreiben Wunder und stärken das kindliche Selbstbewusstsein. Die Lesung wird live aus dem mpk übertragen. Die Online-Märchenstunde, die über Go-To-Meeting stattfindet, ist kostenfrei, eine Spende an die Museumspädagogik willkommen. Nach der Anmeldung an anmeldung@mpk.bv-pfalz.de (mit Namen, Adresse und Mailadresse) bis spätestens Freitag, 14. Januar, um 11 Uhr werden eine Materialliste und die Zugangsdaten zugeschickt.



