Heidelberg – Emma und Noah sind auch 2021 die beliebtesten Namen!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Emma ist in Heidelberg auf Platz 1 der Mädchennamen, die Eltern als ersten Vornamen für ihr Kind ausgesucht haben. Es folgen Marie auf Platz 2 und Mila auf Platz 3. Bei den Jungen liegt der Vorname Noah auf Platz 1, gefolgt von Leon auf Platz 2 und Emil auf Platz 3. Das Standesamt der Stadt Heidelberg veröffentlicht jährlich die Hitliste der beliebtesten ersten Vornamen für den Nachwuchs, der in Heidelberg auf die Welt kam. Emma und Noah führten diese Liste bereits 2020 an. Die Rangliste bezieht sich ausschließlich auf den ersten eingetragenen Vornamen. Hier die Hitliste des Jahres 2021 – in Klammern jeweils die Anzahl der Kinder mit diesem Namen:



Mädchen:

Platz 1: Emma (52 Mädchen)

Platz 2: Marie (41 Mädchen)

Platz 3: Mila (37 Mädchen)

Platz 4: Emilia, Sophia (jeweils 35 Mädchen)

Platz 5: Ella (33 Mädchen)

Platz 6: Clara, Lina, Mia (jeweils 32 Mädchen)

Platz 7: Sophie (30 Mädchen)

Platz 8: Lea (29 Mädchen)

Platz 9: Lia, Luisa (jeweils 28 Mädchen)

Platz 10: Lara, Lena (jeweils 27 Mädchen)

Jungen:

Platz 1: Noah (48 Jungen)

Platz 2: Leon (43 Jungen)

Platz 3: Emil (42 Jungen)

Platz 4: David (38 Jungen)

Platz 5: Paul (37 Jungen)

Platz 6: Jonathan, Levi (jeweils 33 Jungen)

Platz 7: Ben, Leo, Samuel (jeweils 32 Jungen)

Platz 8: Felix, Luca (jeweils 31 Jungen)

Platz 9: Elias (30 Jungen)

Platz 10: Jonas, Lukas, Max (jeweils 28 Jungen)

Insgesamt kamen im Jahr 2021 in Heidelberg 6.080 Kinder (3.122 Jungen, 2.958 Mädchen, 0 Divers) zur Welt, teilt das Standesamt mit.

Der Großteil der neuen Erdenbürgerinnen und Erdenbürger hat einen Vornamen (3.222 Kinder). 2.540 Kinder haben zwei Vornamen und 310 Kinder haben drei oder mehr Vornamen.