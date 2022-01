Worms – Taxifahrer überfallen

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)



VIDEOINSERAT

Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner

Ein 61-jähriger Taxifahrer aus Darmstadt wurde am heutigen Dienstag, gegen 05:00 Uhr, Opfer eines Raubüberfalls. Der Mann wurde über seine Zentrale zum Hauptbahnhof Worms beordert, um dort Fahrgäste aufzunehmen. Als er dort ankam, näherten sich in der Siegfriedstraße zwei männliche Personen, von denen der Fahrer ausging, dass es sich um die besagten Fahrgäste handelte. Als er die Scheibe der Fahrertür öffnete, um mit den Männern zu sprechen, richtete einer der beiden eine Pistole auf ihn und forderte die Herausgabe von Bargeld. Er händigte daraufhin die Tageseinnahmen in Höhe von mehreren einhundert Euro aus, worauf die Täter zu Fuß in Richtung Mainzer Straße flüchteten. Glücklicherweise blieb der Geschädigte bei dem Überfall unverletzt. Er konnte die beiden Männer als etwa 35 Jahre alt und von normaler Statur beschreiben. Beide trugen OP-Masken und schwarze Oberbekleidung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.