Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau: Einblick in die Opernwerkstatt des Pfalztheaters Kaiserslautern am 16.01.2022

Bei einer Matinee gewährt das Pfalztheater Kaiserslautern am Sonntag, 16.1.2022 um 11.00 Uhr im Gläsernes Foyer der Pfalzbau Bühnen Einblicke in seine Opernwerkstatt und stellt bei dieser Gelegenheit die kommenden Opernproduktionen im aktuellen Spielplan vor. Das musi­kalische Spektrum reicht in dieser Saison von der Barockoper über die populäre italienische wie auch französische Oper des 19. Jahrhunderts bis zur klassischen Operette. Auf dem Spiel­plan stehen dieses Mal:

Die Italienerin in Algier, Oper von Gioacchino Rossini

Der Vogelhändler, Operette von Carl Zeller

Alcina, Oper von Georg Friedrich Händel

Roméo et Juliette, Oper von Charles Gounod

Außerdem kommt im Zuge der engen Kooperation zwischen Theater im Pfalzbau Ludwigs­hafen und Pfalztheater Kaiserslautern die bitterböse Komödie Schöne Bescherungen von Alan Ayckbourn zur Aufführung.

Pfalztheater-Intendant Urs Häberli bringt gemeinsam mit Generalmusikdirektor Daniele Squeo und Chefdramaturg Andreas Bronkalla dem Ludwigshafener Publikum Wissenswertes zu den Stücken und zu den Inszenierungen nahe. Daneben gibt es musikalische Kostproben mit Ensemblemitgliedern des Pfalztheaters aus den kommenden Opernproduktionen.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Um Anmeldung an der Theaterkasse wird gebeten.