Ludwigshafen – ACHTUNG – Aktuell kommt es im Statgebiet zu Anrufen falscher Polizeibeamter

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. VIDEOINSERAT Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner Bei einer Matinee gewährt das Pfalztheater Kaiserslautern am Sonntag, 16.1.2022 um 11.00 Uhr im Gläsernes Foyer der Pfalzbau Bühnen Einblicke in seine Opernwerkstatt und stellt bei dieser Gelegenheit die kommenden Opernproduktionen im aktuellen Spielplan vor. Das musi­kalische Spektrum reicht in dieser Saison von der Barockoper ... Mehr lesen »