Heidelberg -Event-Ausblick 2022: Feierlichkeiten zu Städtepartnerschaften mit Palo Alto und Kumamoto

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Städtepartnerschaften: Die Städtepartnerschaften von Heidelberg mit Kumamoto in Japan wird 30 Jahre alt, diejenige mit Palo Alto in den USA fünf Jahre. Die Stadt Heidelberg steht im Austausch mit beiden Städten, wie die Jubiläen in 2022 coronakonform gefeiert werden können.



VIDEOINSERAT

Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner