Heidelberg – Event-Ausblick 2022: Bürgerfest am 20. März

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg plant, das ursprünglich für Januar 2022 vorgesehene Bürgerfest im Frühjahr nachzuholen. Die Veranstaltung wird demnach am Sonntag, 20. März 2022, in der neuen Großsporthalle „SNP dome“ und rund um die Halle an der Speyerer Straße stattfinden. Vorgesehen sind verschiedene Mitmachaktionen sowie ein spannendes und abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Zahlreiche Heidelberger Institutionen und Vereine werden sich und ihre Projekte an Informationsständen auf dem Fest präsentieren.



