Hardheim – Beleidigende Plakate angebracht

Hardheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar.



VIDEOINSERAT

Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner

Eine unbekannte Person brachte Ende des Jahres mehrere Plakate mit beleidigendem Inhalt gegen eine Person in Hardheim an. Vermutlich in der Nacht auf den 31.Dezember 2021 hängte der Täter die Plakate an einer Bushaltestelle in der

Bürgermeister-Henn-Straße, im Klingenweg am dortigen Spielplatz sowie eines inder Immanuel-Kant-Straße auf. Personen, denen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Herkunft der Plakate machen können, sollten sich beim

Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 melden.